«Переселите нас отсюда»: Атырауский НПЗ оштрафовали после жалоб жителей

На слушаниях жители снова заявили, что из-за ухудшения качества воздуха им стало тяжело дышать и они стали больше болеть. «Этот завод сегодня отравляет жителей Атырау и загрязняет наш воздух. При этом они просят разрешение сразу на 10 лет. Этого делать нельзя. Нужно выдавать разрешение максимум на два года, затем пусть отчитываются. И так каждые два года», — заявил эколог-активист Болат Сандыбайулы.