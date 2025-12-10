«Переселите нас отсюда»: Атырауский НПЗ оштрафовали после жалоб жителей

На неприятный запах завода жители села Перетаска регулярно жалуются. Село расположено рядом с Атырауским нефтеперерабатывающим заводом (АНПЗ), который входит в черту областного центра. В последние годы ситуация ухудшилась.
«Летом, в жару, этот запах становится особенно сильным. Дышать невозможно. Мы перестали открывать двери и окна, потому что запах сразу проникает в дом», — сетует Айман Шаукарова. Жители требуют переселить их из этого места. Даже если они захотят продать жильё и уехать, его здесь никто не купит.
В департаменте экологии не скрывают, что завод наносит вред окружающей среде. В этом году предприятие оштрафовали на 30 миллионов тенге за нанесённый экологический ущерб. Однако это не помешало АНПЗ провести на прошлой неделе общественные слушания по вопросу получения разрешения на выбросы сроком на 10 лет.
На слушаниях жители снова заявили, что из-за ухудшения качества воздуха им стало тяжело дышать и они стали больше болеть. «Этот завод сегодня отравляет жителей Атырау и загрязняет наш воздух. При этом они просят разрешение сразу на 10 лет. Этого делать нельзя. Нужно выдавать разрешение максимум на два года, затем пусть отчитываются. И так каждые два года», — заявил эколог-активист Болат Сандыбайулы.
Представители завода заявляют, что внедряются новые технологии, которые позволят уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Например, проекты по подготовке свежей воды и модернизации биологических очистных сооружений позволят сократить потребление воды из реки Урал и сбросы на очистные сооружения, заявил директор департамента АНПЗ Еркин Сулейменов.
Специалисты проводят замеры и отбор проб атмосферного воздуха, чтобы выяснить, относится ли село Перетаска к зоне повышенной экологической опасности.