Улица Пархоменко в Новосибирске станет односторонней

Стоянка грузовиков будет запрещена на безымянном проезде вблизи дома № 198 по улице Титова, где также установят соответствующие знаки. Кроме того под грузовикам будет запрещено движение на улице Большой на въездах в микрорайон «Дивногорский» около домов № 8/1, № 6/1 и № 2 на улице Романтиков, № 1/1 на улице Юности со стороны улицы Большой. Там установят знаки «Движение грузового автомобиля запрещено».