В челябинских школах не стали отменять уроки

В Челябинске школьники, ожидавшие отмены уроков из-за морозов, отправятся на учебу.
В школах Челябинска не стали отменять уроки из-за морозной погоды. Об этом сообщает ЕДДС.
«Сегодня, 10 декабря, занятия в школах города проводятся в обычном режиме», — сообщается в telegram-канале «ЕДДС-112 Челябинск». Школьникам придется пойти на учебу.
Ранее в ночь на 10 декабря в Челябинске прогнозировалось понижение температуры до 25 градусов. Школьники ожидали, что занятия могут быть отменены из-за такой погоды. Однако утром столбик термометра оказался на отметке около 21 градуса.