В СФ предложили обязать авиакомпании кормить пассажиров задержанных рейсов

«Проще и для авиакомпаний, и для пассажиров, сразу установить условную фиксированную сумму ваучеров на питание. Учитывая, что и сейчас авиакомпании должны покупать это всё самостоятельно, дополнительных расходов не потребуется и на стоимость билетов это повлиять не должно. Покрывать же расходы на ваучеры должны авиакомпании», — добавил Гибатдинов.