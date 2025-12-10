В СФ предложили обязать авиакомпании кормить пассажиров задержанных рейсов

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать авиакомпании предоставлять ваучеры на воду и еду пассажирам авиарейсов, задерживающихся на 4 часа и более.
Обращение с соответствующим предложением сенатор направил на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«Прошу Вас сообщить позицию министерства транспорта РФ относительно целесообразности внедрения системы “ваучеров”, дающих право на приобретение воды и питания за каждые 4 часа задержки рейса, предназначенных для пассажиров, рейс которых был задержан», — говорится в документе.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов объяснил, что в настоящее время законодательство обязывает авиакомпании предоставлять людям еду и воду при задержках рейсов. При этом, отметил парламентарий, регулярно появляются сообщение о нарушении этой нормы и пассажирам приходится собирать чеки и возмещать расходы, связываясь с авиакомпанией.
«Проще и для авиакомпаний, и для пассажиров, сразу установить условную фиксированную сумму ваучеров на питание. Учитывая, что и сейчас авиакомпании должны покупать это всё самостоятельно, дополнительных расходов не потребуется и на стоимость билетов это повлиять не должно. Покрывать же расходы на ваучеры должны авиакомпании», — добавил Гибатдинов.