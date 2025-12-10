Ричмонд
Хабаровчане жалуются на снег и лед возле домов

Жители обращаются в Госконтроль из-за ненадлежащей уборки придомовых территорий.

Источник: Соцсети

В Хабаровске с начала зимнего сезона в Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования поступило уже 52 письменных обращения от жителей города с жалобами на снег и наледь возле домов, — сообщает телеграм-канал Хабаровск. и другие новости.

В ведомстве напоминают, что уборка придомовой территории — прямая обязанность управляющих компаний и ТСЖ. Но не все коммунальщики выполняют её добросовестно. Для контроля за этим и существует Госконтроль.

Представители ведомства советуют обращаться письменно, чтобы инспекторы могли провести официальную проверку, зафиксировать нарушения и принять меры вплоть до штрафов. «Обращения по телефону или в соцсетях тоже рассматриваются, но процесс может затянуться, поскольку для проверки нужны веские основания», — пояснили в управлении.

Жители могут сообщать о проблемах по телефону «горячей линии» 40−23−40 или через платформу ГИС ЖКХ. Важно, чтобы исполнение заявок также контролировалось правительством края, добавляют в Госконтроле.