Хабаровчане жалуются на снег и лед возле домов

В Хабаровске с начала зимнего сезона в Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования поступило уже 52 письменных обращения от жителей города с жалобами на снег и наледь возле домов, — сообщает телеграм-канал Хабаровск. и другие новости.
В ведомстве напоминают, что уборка придомовой территории — прямая обязанность управляющих компаний и ТСЖ. Но не все коммунальщики выполняют её добросовестно. Для контроля за этим и существует Госконтроль.
Представители ведомства советуют обращаться письменно, чтобы инспекторы могли провести официальную проверку, зафиксировать нарушения и принять меры вплоть до штрафов. «Обращения по телефону или в соцсетях тоже рассматриваются, но процесс может затянуться, поскольку для проверки нужны веские основания», — пояснили в управлении.
Жители могут сообщать о проблемах по телефону «горячей линии» 40−23−40 или через платформу ГИС ЖКХ. Важно, чтобы исполнение заявок также контролировалось правительством края, добавляют в Госконтроле.