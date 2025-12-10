Ричмонд
Диетолог назвала полезные продукты, которые укрепят суставы зимой

Диетолог Денисенко: мясо, рыба и витамин С — секрет здоровых суставов зимой.

Источник: Комсомольская правда

Зимой особенно важно заботиться о здоровье суставов. С наступлением холодов они становятся более уязвимыми. Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, какие продукты помогут укрепить суставы и поддержать коллаген в организме.

«Уменьшение гибкости и подвижности в суставах с возрастом — это следствие “старения” коллагена в составе соединительных тканей. Но омолодить коллаген, который, как известно, необходим еще и нашей коже, помогут некоторые продукты, а вернее, полезные вещества, витамины и микроэлементы», — пояснила Денисенко.

Особенно полезны мясо и рыба, содержащие белок для синтеза аминокислот и восстановления тканей, а также цинк для поддержания соединительной ткани. Среди продуктов — курица, индейка, яичные белки, минтай, судак и горбуша.

Витамин С также крайне важен. Он участвует в выработке коллагена, укрепляет суставы и снижает воспаление. Его можно получать из ягод и фруктов — черной смородины, яблок, облепихи, клубники, черники и вишни, а зимой — из квашеной капусты, красного перца и шиповника.

Не менее полезны мукополисахариды — вещества, входящие в состав хрящевой ткани. Их источники — морепродукты, рыба семейства лососевых, наваристая уха, водоросли ламинария, а также блюда с желатином.