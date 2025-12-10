Диетолог назвала полезные продукты, которые укрепят суставы зимой

Витамин С также крайне важен. Он участвует в выработке коллагена, укрепляет суставы и снижает воспаление. Его можно получать из ягод и фруктов — черной смородины, яблок, облепихи, клубники, черники и вишни, а зимой — из квашеной капусты, красного перца и шиповника.