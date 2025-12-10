В Красноярске горела обувная мастерская, а в Лесосибирске при пожаре в доме погиб мужчина

Смертельная трагедия произошла днем в Лесосибирске — загорелся частный жилой дом на улице Полярная. Огонь распространился на площадь 121 м², его ликвидировали 16 человек и 6 единиц техники. В одной из комнат на диване пожарные обнаружили тело мужчины. Предварительной причиной случившегося называют нарушение правил безопасности при использовании печи.