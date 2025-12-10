В Красноярске горела обувная мастерская, а в Лесосибирске при пожаре в доме погиб мужчина

Об этом рассказали в ГУ МЧС.
Смертельная трагедия произошла днем в Лесосибирске — загорелся частный жилой дом на улице Полярная. Огонь распространился на площадь 121 м², его ликвидировали 16 человек и 6 единиц техники. В одной из комнат на диване пожарные обнаружили тело мужчины. Предварительной причиной случившегося называют нарушение правил безопасности при использовании печи.
А в Красноярске рано утром 9 декабря на улице Северо-Енисейская горела обувная мастерская. Силами 3 единиц техники и 11 человек пожар ликвидировали на площади 10 м². Его причиной могло стать короткое замыкание электропроводки.
Также за минувшие сутки сотрудники МЧС трижды привлекались на ликвидацию последствий ДТП в крае. На акваториях происшествий не зарегистрировано.