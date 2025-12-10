Новый автобусный маршрут запустят во Владивостоке на Эгершельде 12 декабря

Во Владивостоке с 12 декабря в микрорайоне Эгершельд начнет работать новый автобусный маршрут № 88 «Маяк — Посьетская», который организуют внутри района для улучшения транспортной доступности. На первом этапе на линии задействуют три автобуса муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1», которые будут курсировать между Маяком и улицей Посьетской с заездом к жилой застройке микрорайона. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока по итогам рабочей встречи главы города Константина Шестакова с профильным заместителем Максимом Акульшиным.
Новый маршрут задумали как внутренний для Эгершельда, чтобы снизить зависимость жителей от протяженных магистральных линий, которые часто попадают в заторы на других участках города. По словам Максима Акульшина, сейчас основная проблема микрорайона связана с тем, что существующие маршруты обслуживают сразу несколько крупных направлений, из‑за чего автобусы приходят с большими интервалами и не справляются с пассажиропотоком. Введение отдельного маршрута «Маяк — Посьетская» должно частично перераспределить пассажиропоток и сократить время ожидания транспорта на остановках внутри полуострова Шкота.
На линии будут работать автобусы большого класса, которые город принимает в составе новой партии машин белорусского производства. Часть из этих автобусов направят на маршрут № 88, а остальные распределят по другим направлениям Владивостока в рамках обновления муниципального автопарка. В мэрии отмечают, что использование более вместительных машин должно уменьшить переполненность салонов в часы пик и повысить комфорт поездок для жителей Эгершельда.
Маршрут № 88 станет дополнительной опорной линией для микрорайона на фоне сокращения числа действующих направлений, с которым жители столкнулись после расторжения контракта с перевозчиком по маршруту № 81 «Маяк — Енисейская — Автовокзал» и приостановки работы маршрута № 63 «Маяк — Инструментальный завод — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум». После ухода компании «Каслар» горожане жаловались, что вынуждены по 20 минут ждать автобусы и с трудом помещаются в салон, поэтому городские власти рассматривают новый маршрут как один из инструментов временной разгрузки сети до завершения конкурсных процедур. При этом в следующем году администрация планирует провести конкурентную процедуру для заключения долгосрочного контракта на обслуживание направления, чтобы закрепить стабильную работу маршрута № 88.