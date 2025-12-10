Новый автобусный маршрут запустят во Владивостоке на Эгершельде 12 декабря

Новый маршрут задумали как внутренний для Эгершельда, чтобы снизить зависимость жителей от протяженных магистральных линий, которые часто попадают в заторы на других участках города. По словам Максима Акульшина, сейчас основная проблема микрорайона связана с тем, что существующие маршруты обслуживают сразу несколько крупных направлений, из‑за чего автобусы приходят с большими интервалами и не справляются с пассажиропотоком. Введение отдельного маршрута «Маяк — Посьетская» должно частично перераспределить пассажиропоток и сократить время ожидания транспорта на остановках внутри полуострова Шкота.