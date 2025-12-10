Ричмонд
Почти полторы тысячи человек встретили поезд Деда Мороза в Новосибирской области

Встретить новогоднего волшебника и его помощников пришли почти полторы тысячи человек, среди них сотни детей.

Источник: Om1 Новосибирск

Поезд Деда Мороза сделал единственную остановку в Новосибирской области 9 декабря, заглянув в Карасук. На станции собрались жители города и гости, чтобы увидеть новогоднего персонажа и его команду. По данным Транспортной полиции Сибири, на встречу пришли почти полторы тысячи человек, среди них — 437 детей.

«При участии сотрудников транспортной полиции праздничную программу посетили 73 ребёнка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящие на профилактических учётах в органах внутренних дел, а также воспитанники кадетских классов и дети участников СВО», — говорится в сообщении.

Участники «Движения Первых» присоединились к флешмобу соседей из Алтайского края и вместе со зрителями разучили новогодний танец.