Почти полторы тысячи человек встретили поезд Деда Мороза в Новосибирской области

Поезд Деда Мороза сделал единственную остановку в Новосибирской области 9 декабря, заглянув в Карасук. На станции собрались жители города и гости, чтобы увидеть новогоднего персонажа и его команду. По данным Транспортной полиции Сибири, на встречу пришли почти полторы тысячи человек, среди них — 437 детей.