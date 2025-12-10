Актировки для школьников в ХМАО на сегодня: как пройдут занятия в школах

Для учащихся 1−4 классов занятия отменяются при температуре −29 градусов без ветра, при −27, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −25 градусов, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. А также при −24, если скорость ветра превышает 10 м/с.