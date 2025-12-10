Актировки для школьников в ХМАО на сегодня: как пройдут занятия в школах

Школы ХМАО 10 декабря работают штатно: погода не достигла уровня актировки.
В среду, 10 декабря, в ХМАО ожидается температура воздуха от −18 до −23 градусов ночью, местами до −12. В течение дня температура воздуха в регионе будет варьироваться в пределах от −7 до −12 градусов. Ветер юго-западный 9−14 м/с.
Актированные дни в ХМАО 10 декабря.
Учебные занятия в школах сегодня пройдут в обычном режиме. Погодные условия не достигли уровня, при котором объявляется актированный день.
Когда в ХМАО объявляют актированные дни.
Решение об отмене очных уроков принимают с учетом не только температуры воздуха, но и силы ветра. Под ограничения могут попасть ученики всех возрастов — от младших классов до выпускников.
Если занятия отменяют, школы переходят на дистанционный формат обучения. Такая практика применяется в регионе с 2020 года.
Для учащихся 1−4 классов занятия отменяются при температуре −29 градусов без ветра, при −27, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −25 градусов, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. А также при −24, если скорость ветра превышает 10 м/с.
Для учащихся 1−9 классов занятия отменяются при температуре −32 градуса без ветра, при −30, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −28, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. Также занятия отменяются при −27 градусов, если скорость ветра превышает 10 м/с.
Для учащихся 10−11 классов занятия отменяются при температуре −36 градусов без ветра, при −34, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −32, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. А также при −31, если скорость ветра превышает 10 м/с.