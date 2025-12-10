В Тюмени резко потеплеет до −8 градусов

В Тюмени, 10 декабря, ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. Ночью температура воздуха может опуститься до −30 градусов, а в дневные часы потеплеет до −8 градусов.