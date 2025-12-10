Ричмонд
Бастрыкин вступился за подростка из Губахи, лишенного жизненно важного лекарства

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о невыдаче лекарств подростку-инвалиду из Губахи (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин потребовал защитить права больной девочки из Прикамья.

«Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — указано в telegram-канале СКР.

Ранее в приемную Бастрыкина обратилась жительница Губахи. Она сообщила о нарушении прав ее 16-летней дочери, являющейся инвалидом. В октябре текущего девушке назначили регулярный прием специализированных препаратов. Однако медикаменты выданы так и не были. Мать вынуждена тратить собственные средства на лекарства. Обращения в различные инстанции не дали результата.

Проблемы в медицинской сфере Прикамья ранее уже становились предметом для вмешательства надзорных органов. Так, в октябре прокуратура брала на контроль дело о срыве детской вакцинации в Березниках.