Бастрыкин вступился за подростка из Губахи, лишенного жизненно важного лекарства

Ранее в приемную Бастрыкина обратилась жительница Губахи. Она сообщила о нарушении прав ее 16-летней дочери, являющейся инвалидом. В октябре текущего девушке назначили регулярный прием специализированных препаратов. Однако медикаменты выданы так и не были. Мать вынуждена тратить собственные средства на лекарства. Обращения в различные инстанции не дали результата.