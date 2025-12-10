Ричмонд
Венесуэла назвала угрозы США новой формой психологической войны

Власти Венесуэлы считают, что угрозы, исходящие от США, являются проявлением нового империализма.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что угрозы, исходящие от США, являются проявлением нового империализма и инструментом психологического давления. Об этом он сказал, выступая на открытии Ассамблеи народов за мир и суверенитет Америки, трансляцию которой вел телеканал Venezolana de Televisión.

По словам министра, против страны ведется масштабная психологическая кампания, поскольку введенные Вашингтоном и поддержанные ЕС санкции не дали ожидаемого Западом эффекта. Он отметил, что за последние два столетия подобное сочетание экономического, военного и медийного давления используется впервые и носит беспрецедентный характер.

Хиль Пинто осудил попытки США вернуть к жизни доктрину Монро с целью укрепить свое влияние на континенте, подчеркнув, что такая политика угрожает не только Венесуэле, но и всей Латинской Америке.

Он выразил признательность государствам, поддержавшим Каракас, и добавил, что, несмотря на внешнее давление, венесуэльцы встречают Рождество в мире и спокойствии.

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США направил на рассмотрение резолюцию с требованием к Белому дому не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения этого законодательного органа.

