«Ливерпуль» одержал победу над «Интером» в матче Лиги чемпионов со счётом 1:0

«Ливерпуль» и «Интер» встречались в турнире уже в седьмой раз. Английский клуб одержал пятую победу. До этой встречи команды играли в ⅛ финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, где «Ливерпуль» оказался сильнее по итогам двух матчей (2:0; 0:1). «Ливерпуль» является шестикратным победителем Лиги чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019), а «Интер» выигрывал турнир трижды (1964, 1965, 2010).