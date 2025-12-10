Ричмонд
Трампа ударили дверью туалета на борту самолета

Дональд Трамп общался с журналистами в салоне самолёта во время перелёта в Пенсильванию.

Источник: Комсомольская правда

Во время перелёта в Пенсильванию президент США Дональд Трамп общался с журналистами в салоне самолёта. В этот момент находящийся в туалете пассажир попытался выйти, слегка задел его дверью по плечу. Трамп повернулся, узнал голос и поздоровался, после чего человек решил не выходить и закрыл дверь. Такое событие на борту описывает издание Forbes.

Диалог с прессой продолжился, но вскоре был прерван из-за зоны турбулентности. Тогда Трамп предложил всем занять свои места и ушёл в свой отсек.

Ранее Корреспонденты пресс-пула Белого дома задели микрофоном направленного действия американского президента Дональда Трампа по лицу. Президент общался с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Видео со случившимся показали в эфире своих новостных выпусков телевизионные компании США.

