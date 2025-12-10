Трампа ударили дверью туалета на борту самолета

Во время перелёта в Пенсильванию президент США Дональд Трамп общался с журналистами в салоне самолёта. В этот момент находящийся в туалете пассажир попытался выйти, слегка задел его дверью по плечу. Трамп повернулся, узнал голос и поздоровался, после чего человек решил не выходить и закрыл дверь. Такое событие на борту описывает издание Forbes.