На Северный обход Омска выделят еще 1 миллиард рублей из федерального бюджета

Строительство четырехполосной трассы длиной 65,3 км должно завершиться к 2028 году.

Источник: Комсомольская правда

Омская область получит дополнительные 1 миллиард рублей из федерального бюджета на строительство Северного обхода. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Правительством России принято решение о выделении в 2025 году Омской области дополнительно 1 млрд рублей на строительство Северного обхода города Омска», — написал глава региона.

Строительство новой трассы стартовало в начале октября 2025 года. Проект предусматривает возведение четырехполосной дороги протяженностью 65,3 километра. Обход соединит два ключевых направления: федеральную трассу «Омск — Тюмень» (1Р-402) и магистраль «Омск — Новосибирск» (Р-254 «Иртыш»). На участке построят два моста — через Иртыш и Омь, 19 путепроводов и пять транспортных развязок. После ввода в эксплуатацию трасса позволит сократить путь в объезд Омска более чем на 20 километров.

Ранее стало известно, что общая стоимость проекта выросла с 73 до 107 миллиардов рублей. Разница в 35 миллиардов рублей отражена в проекте поправок к программе развития транспортной системы региона.

Отметим, что для реализации строительства потребуется вырубка свыше 1300 деревьев. Завершить работы планируется в 2028 году.

Ранее мы писали, что губернатор Виталий Хоценко принял участие в отправке партии груза для бойцов СВО.