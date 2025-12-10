На Северный обход Омска выделят еще 1 миллиард рублей из федерального бюджета

Омская область получит дополнительные 1 миллиард рублей из федерального бюджета на строительство Северного обхода. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Правительством России принято решение о выделении в 2025 году Омской области дополнительно 1 млрд рублей на строительство Северного обхода города Омска», — написал глава региона.
Строительство новой трассы стартовало в начале октября 2025 года. Проект предусматривает возведение четырехполосной дороги протяженностью 65,3 километра. Обход соединит два ключевых направления: федеральную трассу «Омск — Тюмень» (1Р-402) и магистраль «Омск — Новосибирск» (Р-254 «Иртыш»). На участке построят два моста — через Иртыш и Омь, 19 путепроводов и пять транспортных развязок. После ввода в эксплуатацию трасса позволит сократить путь в объезд Омска более чем на 20 километров.
Ранее стало известно, что общая стоимость проекта выросла с 73 до 107 миллиардов рублей. Разница в 35 миллиардов рублей отражена в проекте поправок к программе развития транспортной системы региона.
Отметим, что для реализации строительства потребуется вырубка свыше 1300 деревьев. Завершить работы планируется в 2028 году.
