Телебашни Иркутска и Братска включат иллюминацию в годовщину принятия Конституции

«В Брянске и Улан Удэ на башнях появится надпись “32 года Конституции Российской Федерации”. В Благовещенске, Оренбурге, Тамбове, Уфе и Челябинске к этому добавят бегущую строку “12 декабря. День Конституции” на фоне динамического триколора. Башни Астрахани, Великого Новгорода, Воронежа, Костромы, Твери, дополнительно украсит эффект разноцветного салюта и изображения Герба России. По граням телебашни в Омске на фоне голубого неба проплывут воздушные шары в цветах символики Российской Федерации», — говорится в сообщении, передает ТАСС.