Телебашни Иркутска и Братска включат иллюминацию в годовщину принятия Конституции

Высотные объекты РТРС зажгутся 12 декабря.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 10 декабря. 12 декабря телебашни Иркутска и Братска присоединятся к всероссийской акции (0+), включив тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь годовщины принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря. Конструкции также засияют в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске, Самаре, Ярославле и других городах.

«В Брянске и Улан Удэ на башнях появится надпись “32 года Конституции Российской Федерации”. В Благовещенске, Оренбурге, Тамбове, Уфе и Челябинске к этому добавят бегущую строку “12 декабря. День Конституции” на фоне динамического триколора. Башни Астрахани, Великого Новгорода, Воронежа, Костромы, Твери, дополнительно украсит эффект разноцветного салюта и изображения Герба России. По граням телебашни в Омске на фоне голубого неба проплывут воздушные шары в цветах символики Российской Федерации», — говорится в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, тематическую архитектурно-художественную подсветку включали на телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) в нескольких городах страны в годовщину создания Союзного государства Белоруссии и России. К акции также присоединялись Иркутск и Братск.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше