Телебашни Иркутска и Братска включат иллюминацию в годовщину принятия Конституции

IrkutskMedia, 10 декабря. 12 декабря телебашни Иркутска и Братска присоединятся к всероссийской акции (0+), включив тематическую архитектурно-художественную подсветку в честь годовщины принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря. Конструкции также засияют в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске, Самаре, Ярославле и других городах.
«В Брянске и Улан Удэ на башнях появится надпись “32 года Конституции Российской Федерации”. В Благовещенске, Оренбурге, Тамбове, Уфе и Челябинске к этому добавят бегущую строку “12 декабря. День Конституции” на фоне динамического триколора. Башни Астрахани, Великого Новгорода, Воронежа, Костромы, Твери, дополнительно украсит эффект разноцветного салюта и изображения Герба России. По граням телебашни в Омске на фоне голубого неба проплывут воздушные шары в цветах символики Российской Федерации», — говорится в сообщении, передает ТАСС.
Напомним, тематическую архитектурно-художественную подсветку включали на телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) в нескольких городах страны в годовщину создания Союзного государства Белоруссии и России. К акции также присоединялись Иркутск и Братск.