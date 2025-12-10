Ричмонд
Аферисты пишут москвичам от имени ГБУ Жилищник: вот что происходит дальше

Мошенники похищают личные данные москвичей под предлогом якобы оцифровки.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники нашли ещё один способ похищать персональные данные москвичей. Они вступают в контакт в мессенджерах, представляясь сотрудниками ГБУ «Жилищник».

Аферисты уверяют жертву, что в рамках оцифровки персональных данных она должна назвать код из смс. Если человек попадается на удочку и называет код, злоумышленники получают доступ к его кабинету на Госуслугах.

При этом портал Госуслуги, отправляя смс с кодом, вместе с ним отправляет предупреждение о том, что просить назвать код могут только мошенники.

Как мошенники заманивают «пассивным заработком» на криптовалюте, читайте здесь на KP.RU.

Накануне стало известно, что мошенники создают фальшивые каналы Минпросвещения в мессенджерах. Фейки приходят под видом распоряжений и писем от региональных ведомств или учреждений образования.

Как мошенники крадут деньги таксистов и курьеров через лже-таксометры и радары, распространяя вредоносное ПО, читайте здесь на KP.RU.