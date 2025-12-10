Бастрыкин потребовал доклад после жалоб новосибирских медиков о снижении зарплат

В Новосибирской области проверяют сообщения о проблемах в больнице Искитима. Поводом стали жалобы сотрудников на условия работы и снижение выплат. Информация дошла до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который поручил представить доклад о ситуации. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.
В соцсетях медики рассказали, что получают заниженную зарплату и сталкиваются с нехваткой расходных материалов. По их словам, в больнице не хватает лекарств и реактивов для анализов, а часть перевязочного материала сотрудники вынуждены приобретать за свой счёт.
«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
Ранее медики направили обращения губернатору и в областную прокуратуру. В них они указали на сокращение выплат, сложности с материально-техническим обеспечением и состояние оборудования, а также попросили разобраться в ситуации и восстановить прежние условия оплаты труда.