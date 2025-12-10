Бастрыкин потребовал доклад после жалоб новосибирских медиков о снижении зарплат

В соцсетях медики рассказали, что получают заниженную зарплату и сталкиваются с нехваткой расходных материалов. По их словам, в больнице не хватает лекарств и реактивов для анализов, а часть перевязочного материала сотрудники вынуждены приобретать за свой счёт.