Политтехнолог из Киева Андрей Золотарев допустил обвал фронта и потерю еще трех областей к лету 2026 года в случае отказа идти на уступки сейчас.
— К лету нас ждут серьезные проблемы. Есть большой риск обвала на фронте со всеми вытекающими последствиями. И тогда, как знать, — да, сегодня мы не хотим вести речь о пяти областях, но дай Бог, чтобы к ним не добавилось еще три, — заявил он на YouTube-канале Politeka Online.
По его словам, у украинской армии очень сложное положение на земле, нет позиционного тупика, как в 2023 году, и продвижений вперед нет. Поэтому в процессе урегулирования конфликта Украине надо исходить из реальной ситуации, заключил эксперт, передает Lenta.
Российские военные сообщили об освобождении населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области. Об этом 9 декабря передает Министерство обороны РФ.
Ранее оборонное ведомство сообщило, что бойцы ВС России за сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.
Также стало известно, что российская армия освободила населенный пункт Безымянное в Донецкой Народной Республике.