Красноярским родителям напомнили о праве на дополнительные выходные

Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю в 2025 году произвело оплату 56 538 дополнительных выходных дней, предоставленных работающим родителям, опекунам и попечителям детей с инвалидностью. Эта поддержка гарантирована государством для обеспечения ухода за детьми, требующими особого внимания, сообщили в пресс-службе ведомства.
Право на четыре оплачиваемых выходных дня в месяц может быть использовано одним из родителей полностью или разделено между ними. Оплата производится из средств СФР в размере среднего заработка. Важной особенностью является возможность накопления неиспользованных дней для оформления разового отпуска продолжительностью до 24 дней в удобное для семьи время, согласованное с работодателем.
«Данная мера поддержки направлена на то, чтобы помочь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, лучше организовать уход и реабилитацию. Важно, что дни можно гибко распределять в течение года», — отмечают в региональном отделении СФР.
В ведомстве напомнили ключевые условия: неиспользованные в текущем году дни не переносятся на следующий, а наличие в семье двух и более детей-инвалидов не увеличивает общее количество оплачиваемых дней. Для оформления льготы необходимо предоставить работодателю заявление, свидетельство о рождении ребенка, справку об инвалидности и документ от второго родителя об отсутствии использования им этих дней в данном месяце.
Инициатива является частью системной государственной поддержки семей с детьми-инвалидами, позволяющей совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.
