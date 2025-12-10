Красноярским родителям напомнили о праве на дополнительные выходные

В ведомстве напомнили ключевые условия: неиспользованные в текущем году дни не переносятся на следующий, а наличие в семье двух и более детей-инвалидов не увеличивает общее количество оплачиваемых дней. Для оформления льготы необходимо предоставить работодателю заявление, свидетельство о рождении ребенка, справку об инвалидности и документ от второго родителя об отсутствии использования им этих дней в данном месяце.