Ледяную сказку в Якутске сотворили преподаватели Хабаровского колледжа искусств

Два преподавателя Хабаровского краевого колледжа искусств приняли участие в международном конкурсе ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии», который состоялся в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в столице республики. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Конкурс проходил в Якутске сразу на нескольких площадках — на площади Орджоникидзе и на территории ледового парка «Северное сияние». В нем приняли также участие команды из Китая, Монголии, Перу, а также Новосибирска, Приморья и самой Якутии.
Виктор Пичуев и Ирина Заславская создали на берегу Лены настоящую ледяную сказку. В блиц-турнире за один день они должны были сделать композицию на тему «Сказки народов мира». Команда из Хабаровска представила на суд жюри композицию «Золотой ключик» по мотивам одноименной сказки Алексея Толстого: фигуры Буратино, Карабаса Барабаса, Мальвины и Арлекина.
Главным конкурсом стал многоблочный турнир на тему «Легенды дикой природы», в котором команды творили композиции из нескольких ледовых блоков.
— Мы представили композицию «Дыхание моржей» В море моржей увидеть трудно. Узнают, где они, по «фонтанам»: моржи выдыхают горячий воздух, и он вырывается струей пара. Теперь фыркающих моржей можно встретить на берегу Лены в Якутске, — рассказала Ирина Заславская.
Команда из Хабаровского края стала победителем в номинации «Творческий полет», а созданная ими композиция будет радовать жителей и гостей столицы Якутии до весны.