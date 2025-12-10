СМИ: Среди военных ВСУ набирает популярность розовая экипировка

Военторги на Украине предлагают широкий ассортимент розовой экипировки для бойцов ВСУ. Это выяснило РИА Новости на основе анализа данных соцсетей.
В социальных сетях украинских военторгов представлен большой выбор тактической одежды и экипировки розового цвета. Например, можно купить розовые наушники с шумоподавлением, рожки для патронов, сигнальный маячок, шевроны, компас, обложки для документов и чехол для бронеплит.
Каким образом розовое обмундирование способствует маскировке в условиях боевых действий, военторги не уточняют. Некоторые магазины в качестве отзывов размещают фото украинских военных в розовой форме с боевых позиций, говорится в статье.
В июне в Киеве сторонники ЛГБТ* устроили мемориал погибшим украинским военным, которые тоже были ЛГБТ-активистами*. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин.
Он рассказал, что участники акции установили мемориал с портретами и лентами «всех цветов радуги». При этом на некоторых портретах не указаны фамилии, а лица скрыты.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.