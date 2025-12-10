Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что ведены новые меры защиты россиян от кибермошенников

Правительство подготовило второй пакет инициатив против киберпреступности.

Правительство подготовило второй пакет инициатив против киберпреступности. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, документ включает около 20 мер, направленных на усиление защиты граждан от телефонных и сетевых схем.

Одним из ключевых пунктов станет запрет на международные входящие звонки без согласия абонента. Таких вызовов коснётся обязательная маркировка. Для детей планируют ввести специальные сим-карты: родители смогут блокировать нежелательный контент без дополнительных заявлений.

В блоке цифровых услуг готовятся новые правила восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Рассматривается возможность подтверждения личности с помощью биометрии или личного обращения в МФЦ. Также введут лимиты на количество банковских карт, чтобы сократить массовый выпуск «транзитных» карт, которые используют для обналичивания похищенных средств.

Часть мер уже действует. С июня 2025 года вступил в силу закон, состоящий из 30 новых правил. Россияне получили право отказаться от SMS-уведомлений, а с сентября — от нежелательных.

Читайте также: Стало известно, как тихий криминалист уводил смерть по шпалам 25 лет.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше