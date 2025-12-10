Выяснилось, что ведены новые меры защиты россиян от кибермошенников

В блоке цифровых услуг готовятся новые правила восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Рассматривается возможность подтверждения личности с помощью биометрии или личного обращения в МФЦ. Также введут лимиты на количество банковских карт, чтобы сократить массовый выпуск «транзитных» карт, которые используют для обналичивания похищенных средств.