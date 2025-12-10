Выяснилось, что ведены новые меры защиты россиян от кибермошенников

Правительство подготовило второй пакет инициатив против киберпреступности. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, документ включает около 20 мер, направленных на усиление защиты граждан от телефонных и сетевых схем.
Одним из ключевых пунктов станет запрет на международные входящие звонки без согласия абонента. Таких вызовов коснётся обязательная маркировка. Для детей планируют ввести специальные сим-карты: родители смогут блокировать нежелательный контент без дополнительных заявлений.
В блоке цифровых услуг готовятся новые правила восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Рассматривается возможность подтверждения личности с помощью биометрии или личного обращения в МФЦ. Также введут лимиты на количество банковских карт, чтобы сократить массовый выпуск «транзитных» карт, которые используют для обналичивания похищенных средств.
Часть мер уже действует. С июня 2025 года вступил в силу закон, состоящий из 30 новых правил. Россияне получили право отказаться от SMS-уведомлений, а с сентября — от нежелательных.
