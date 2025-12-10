Долина в суде назвала спорную квартиру своим основным местом жительства

Напомним, что в начале 2025 года всех аферистов нашли. Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, а мошенников отправил за решетку. А вот Полина Лурье, хоть и являлась честной покупательницей, осталась и без квартиры, и без денег. В Сети разразился грандиозный скандал: оказалось, что таких историй, как с певицей, когда люди покупали жилье, а потом оставались без всего, — полно. И говорят, что после прецедента с Долиной их стало еще больше. Появилось даже выражение «эффект Долиной». На звезду хита «Погода в доме» обрушилась лавина народного гнева. Интернет-пользователи требуют отменить Долину. Артистку всячески высмеивают и снимают про нее злые мемы.