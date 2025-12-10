Долина в суде назвала спорную квартиру своим основным местом жительства

Певица Лариса Долина в суде пояснила, что квартира в центре Москвы, за которую она передала деньги мошенникам, являлась её и семьи основным местом жительства. Это следует из официальных судебных документов, сообщает РИА Новости.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Полине Лурье, оспаривая сделку по продаже этой квартиры. По словам певицы, она стала жертвой мошенников и согласилась на продажу, будучи введённой в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье и признал квартиру принадлежащей Долиной. Аналогичные решения приняли апелляционная и кассационная инстанции. В ответ адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России, где слушание назначено на 16 декабря.
В документах отмечается, что Долина утверждала, что в её отношении несколько месяцев происходили мошеннические действия, из-за которых она лишилась права собственности на квартиру. При этом она считала, что участвует в спецоперации по выявлению преступников.
Также в иске указывалось, что Лурье не проявила должной осторожности и проигнорировала все признаки обмана, что искажало волю Долиной при сделке.
Напомним, что в начале 2025 года всех аферистов нашли. Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, а мошенников отправил за решетку. А вот Полина Лурье, хоть и являлась честной покупательницей, осталась и без квартиры, и без денег. В Сети разразился грандиозный скандал: оказалось, что таких историй, как с певицей, когда люди покупали жилье, а потом оставались без всего, — полно. И говорят, что после прецедента с Долиной их стало еще больше. Появилось даже выражение «эффект Долиной». На звезду хита «Погода в доме» обрушилась лавина народного гнева. Интернет-пользователи требуют отменить Долину. Артистку всячески высмеивают и снимают про нее злые мемы.