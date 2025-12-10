«Омичка» вырвала победу в Минске и завершила первый круг с триумфом

В заключительном матче первого круга чемпионата Суперлиги женская волейбольная команда «Омичка» одержала выездную победу над минской «Минчанкой» со счетом 3:1 (25:20, 23:25, 25:23, 25:20).
Первый сет прошел в упорной борьбе, но завершился уверенной победой омичек — 25:20. Во втором сете гости также вели, однако на финише уступили с минимальной разницей — 23:25.
Переломным стал третий сет. При счете 23:19 в пользу «Омички» соперницы сократили отставание, но решающий момент в сет сняла силовая атака Натальи Кротковой — 25:23. В четвертом сете «Минчанка» вновь оказалась в роли догоняющей, но перевернуть ход игры не сумела. Счет 25:20 закрепил за гостями общую победу.
Самой результативной в составе «лисиц» стала диагональная Зарина Воситова, набравшая 20 очков.
Следующий матч «Омичка» проведет дома — 15 декабря в 19:00 команда встретится с красноярским «Енисеем».
