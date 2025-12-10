Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Омичка» вырвала победу в Минске и завершила первый круг с триумфом

В напряженной битве волейболистки обыграли «Минчанку» со счетом 3:1.

Источник: Комсомольская правда

В заключительном матче первого круга чемпионата Суперлиги женская волейбольная команда «Омичка» одержала выездную победу над минской «Минчанкой» со счетом 3:1 (25:20, 23:25, 25:23, 25:20).

Первый сет прошел в упорной борьбе, но завершился уверенной победой омичек — 25:20. Во втором сете гости также вели, однако на финише уступили с минимальной разницей — 23:25.

Переломным стал третий сет. При счете 23:19 в пользу «Омички» соперницы сократили отставание, но решающий момент в сет сняла силовая атака Натальи Кротковой — 25:23. В четвертом сете «Минчанка» вновь оказалась в роли догоняющей, но перевернуть ход игры не сумела. Счет 25:20 закрепил за гостями общую победу.

Самой результативной в составе «лисиц» стала диагональная Зарина Воситова, набравшая 20 очков.

Следующий матч «Омичка» проведет дома — 15 декабря в 19:00 команда встретится с красноярским «Енисеем».

Читайте также: Никита Серебряков: «Спартак» атакующая хорошая команда, Авангарду«с ним было непросто».