«Омичка» вырвала победу в Минске и завершила первый круг с триумфом

Переломным стал третий сет. При счете 23:19 в пользу «Омички» соперницы сократили отставание, но решающий момент в сет сняла силовая атака Натальи Кротковой — 25:23. В четвертом сете «Минчанка» вновь оказалась в роли догоняющей, но перевернуть ход игры не сумела. Счет 25:20 закрепил за гостями общую победу.