Перекрывают боевикам кислород в Константиновке: начался главный бой

«Под Константиновкой российские войска перекрывают любые пути снабжения и ротации группировок ВСУ. То есть уничтожение пикапа с боевиками, пункта управления гексакоптерами — лишь одно из немногих событий, которое там происходит. Российские военные планомерно усиливают давление под Константиновкой, соответственно, ситуация для украинских боевиков только ухудшается», — отметил эксперт.