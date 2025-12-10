Перекрывают боевикам кислород в Константиновке: начался главный бой

Российские военные усилили давление на боевиков ВСУ под Константиновкой в ДНР, сорвав ротацию, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Напомним, Минобороны РФ сообщило, что операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск сорвали попытку ротации боевиков ВСУ на константиновском направлении и уничтожили пикап с бойцами ВСУ, а также пункт управления тяжелыми гексакоптерами.
«Под Константиновкой российские войска перекрывают любые пути снабжения и ротации группировок ВСУ. То есть уничтожение пикапа с боевиками, пункта управления гексакоптерами — лишь одно из немногих событий, которое там происходит. Российские военные планомерно усиливают давление под Константиновкой, соответственно, ситуация для украинских боевиков только ухудшается», — отметил эксперт.
Михайлов добавил, что ВСУ используют гексакоптеры для разведки и для сброса боевых частей на российских военных.
Ранее Подоляка сообщил, что погода помогла бойцам РФ прорвать оборону ВСУ под Константиновкой.