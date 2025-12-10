Ричмонд
В Покровске начались работы по разминированию и помощи мирному населению

Покровск зачищают и готовят мирных жителей к выдаче паспортов РФ. ВСУ теряют населенные пункты вокруг города из-за перебоев со снабжением. Военный эксперт Гагин рассказал о ситуации.

Источник: Аргументы и факты

В Покровске Донецкой народной республики проводится разминирование территории, мирное население проходит процедуру фильтрации, сообщил aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.

«Началась работа с мирным населением. Выясняются их потребности. И будет проведена фильтрация для того, чтобы граждане смогли получить российские паспорта и все, что необходимо в этих условиях. Также параллельно идет осмотр и разминирование города, это займет какое-то время. Многие здания получили повреждения», — сказал Гагин.

Также он рассказал об обстановке вокруг Покровска, где противник признал потерю сразу пяти населенных пунктов.

«Вокруг самого Покровска несколько населенных пунктов будут взяты в короткие сроки. Это обусловлено тем, что ВСУ лишены снабжения», — добавил собеседник aif.ru.

Ранее украинский военный с позывным Мучной пожаловался, что для боевиков ВСУ в Мирнограде речь идет не об удержании обороны, а о «выживании на пределе». Он признал, что украинские подразделения оказались в ловушке, шансы на выход из которой невелики.

