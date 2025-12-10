В Покровске начались работы по разминированию и помощи мирному населению

«Началась работа с мирным населением. Выясняются их потребности. И будет проведена фильтрация для того, чтобы граждане смогли получить российские паспорта и все, что необходимо в этих условиях. Также параллельно идет осмотр и разминирование города, это займет какое-то время. Многие здания получили повреждения», — сказал Гагин.