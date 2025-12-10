Численность бакланов на Байкале разрешат регулировать с 2026 года

Житель Иркутска обратился к губернатору Игорю Кобзеву с вопросом о регулировании численности бакланов на Байкале. Такая проблема существует, однако ее решение долгое время было невозможным. По федеральному закону «Об охоте» баклан не относится к охотничьим ресурсам, что не позволяло применять меры по принудительному контролю его популяции.