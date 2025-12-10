Ричмонд
Численность бакланов на Байкале разрешат регулировать с 2026 года

По федеральному закону «Об охоте» баклан не относится к охотничьим ресурсам.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Иркутска обратился к губернатору Игорю Кобзеву с вопросом о регулировании численности бакланов на Байкале. Такая проблема существует, однако ее решение долгое время было невозможным. По федеральному закону «Об охоте» баклан не относится к охотничьим ресурсам, что не позволяло применять меры по принудительному контролю его популяции.

— Ситуация изменилась осенью этого года. В октябре в региональный закон «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области» были внесены необходимые изменения, — сказал глава региона.

Власти рассчитывают, что новые правовые нормы позволят начать регулирование численности этой птицы на Байкале. Планируется, что соответствующая работа начнется уже весной 2026 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулуне водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП.