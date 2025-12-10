Абитуриенты 2026 года будут поступать в ИРНИТУ по новым правилам

По её информации, для поступающих по направлению «Градостроительство» в качестве предмета по выбору появилась география. Эта дисциплина теперь стоит в одном ряду с историей, информатикой и физикой. Обязательной для будущих градостроителей остаётся сдача ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.