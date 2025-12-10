Абитуриенты 2026 года будут поступать в ИРНИТУ по новым правилам

Изменения коснулись перечня вступительных испытаний на инженерно-технические направления и специальности (Приказ от 27.11.2024 № 820). Изменения вносят согласно новым нормативным документам Минобрнауки РФ.
Об этом сообщила начальник Управления по работе с абитуриентами ИРНИТУ Наталия Вострикова.
По её информации, для поступающих по направлению «Градостроительство» в качестве предмета по выбору появилась география. Эта дисциплина теперь стоит в одном ряду с историей, информатикой и физикой. Обязательной для будущих градостроителей остаётся сдача ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.
Существенное изменение коснулись направлений: «Радиотехника», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника». Для этих специальностей обязательным становится единый государственный экзамен по физике. Экзаменами по выбору станут: информатика, химия, математика профильная.
«Радиотехника» и направления, связанные с энергетикой, отличает сугубо инженерная специфика. Если ранее абитуриентам было достаточно сдать информатику, то теперь стало очевидно: без глубоких знаний по физике получить качественное образование в этой сфере почти невозможно. Поэтому Минобрнауки РФ внес изменения в перечень вступительных испытаний на данные специальности.
Мы настоятельно рекомендуем ребятам ознакомиться с перечнем вступительных испытаний на сайте Иркутского политеха. Определиться с выбором дисциплин по ЕГЭ абитуриенты могут до 1 февраля 2026 года", — отметила Наталия Вострикова.
Познакомиться с университетом школьники, студенты по линии СПО и родители смогут на Дне открытых дверей 24 января 2026 года. В ходе мероприятия они узнают о сроках подачи документов, количестве бюджетных мест и другую важную информацию для поступления в ИРНИТУ.
Также специалисты университета расскажут об академической мобильности и международном сотрудничестве, стажировках и карьерных возможностях. В этот день можно будет подробнее узнать об общежитиях кампуса ИРНИТУ и особых возможностях для победителей олимпиад и абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ.
Как сообщалось ранее, в текущем году Иркутский политех принял более 2500 первокурсников, в числе которых оказалось свыше 500 студентов с высокими баллами ЕГЭ.