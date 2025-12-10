Спасатели Красноярского края получили новую технику и оборудование

Автопарк учреждения пополнился современными квадроциклами и снегоходами, снегоболотоходом «Егерь», плавсредствами и аварийно-спасательным инвентарем. Из регионального бюджета на эти цели было выделено более 92 млн рублей, отмечает пресс-служба агентства по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края.