Спасатели Красноярского края получили новую технику и оборудование

Автопарк учреждения пополнился современными квадроциклами и снегоходами, снегоболотоходом «Егерь», плавсредствами и аварийно-спасательным инвентарем. Из регионального бюджета на эти цели было выделено более 92 млн рублей, отмечает пресс-служба агентства по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края.
«Губернатор Михаил Котюков и Правительство региона уделяют большое внимание вопросу обеспечения безопасности жителей края. Техника, которую получили краевые спасатели, позволит более эффективно реагировать на ЧС и происшествия», — прокомментировал заместитель председателя правительства края Леонид Шорохов.