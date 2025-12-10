Москалькова продолжает получать просьбы об эвакуации граждан РФ с Украины

Помимо этого, были получены запросы по поводу поддержки в возвращении на Родину лиц, которые находятся в США, Франции, Италии, Польше и Таиланде. Также поступают обращения об эвакуации женщин и детей из зон вооружённых столкновений в Сирии и Ираке. Отмечается, что Москалькова уже долгое время уделяет указанной проблеме пристальное внимание.