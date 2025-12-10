Москалькова продолжает получать просьбы об эвакуации граждан РФ с Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по-прежнему получает обращения с просьбами об эвакуации российских граждан с Украины, сообщили журналистам в пресс-службе омбудсмена.
«Сохраняется поток обращений с просьбами об эвакуации российских гражданских лиц с территории Украины», — отмечается в сообщении, которое приводит РИА Новости.
Помимо этого, были получены запросы по поводу поддержки в возвращении на Родину лиц, которые находятся в США, Франции, Италии, Польше и Таиланде. Также поступают обращения об эвакуации женщин и детей из зон вооружённых столкновений в Сирии и Ираке. Отмечается, что Москалькова уже долгое время уделяет указанной проблеме пристальное внимание.
По этому вопросу уполномоченный по правам человека в РФ находится в контакте с российским внешнеполитическим ведомством и Международным комитетом Красного Креста.
Напомним, в начале октября глава Курской области Александр Хинштейн написал, чтов Россию в рамках обмена с Украиной были возвращены 10 жителей этого региона. Российских граждан передали через территорию Белоруссию, где их встретила Татьяна Москалькова.
24 октября уполномоченный по правам человека в России выражала надежду на то, что 13 жителей Курской области, вывезенных на Украину, смогут вернуться на Родину до конца 2025 года. Москалькова обращала внимание, что украинская сторона не давала отрицательного ответа по вопросу их репатриации.