Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке суд сохранил в силе запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Арбитражный суд Камчатки отменил решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о нарушении закона «О защите конкуренции» властями региона, сохранив запрет на продажу алкоголя в жилых домах. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Источник: Life.ru

«Арбитражный суд Камчатского края, изучив материалы дела, признал, что Управление ФАС не представило достаточных и неопровержимых доказательств того, что оспариваемое постановление привело или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Суд указал, что право субъекта РФ устанавливать подобные ограничения прямо предусмотрено федеральным законодательством, а связанные с этим риски для бизнеса являются частью предпринимательских рисков», — говорится в сообщении.

Суд признал недействительными предписание и решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю. Документ обязывает антимонопольное управление устранить нарушения прав и интересов правительства Камчатки. Ограничение на торговлю спиртным в помещениях многоквартирных домов Петропавловска-Камчатского и Елизовского района действует с 1 марта 2025 года.

А ранее в Госдуме предложили запретить продажу алкоголя беременным, состоящим на учёте в медицинских учреждениях. Отмечается, что существующая система не выделяет эту категорию граждан, и для решения вопроса можно использовать механизм учёта при постановке на ранний срок в женской консультации. В Думе предложили обсудить с Минцифры возможность создания специального реестра, который бы ограничивал продажу алкоголя женщинам, внесённым в него по данным медицинского учёта.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше