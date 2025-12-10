На Камчатке суд сохранил в силе запрет на продажу алкоголя в жилых домах

А ранее в Госдуме предложили запретить продажу алкоголя беременным, состоящим на учёте в медицинских учреждениях. Отмечается, что существующая система не выделяет эту категорию граждан, и для решения вопроса можно использовать механизм учёта при постановке на ранний срок в женской консультации. В Думе предложили обсудить с Минцифры возможность создания специального реестра, который бы ограничивал продажу алкоголя женщинам, внесённым в него по данным медицинского учёта.