Госдума приняла закон о защите Байкала

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что принятый закон позволяет региону реализовывать перспективные проекты по защите населения. По его словам, в области уже подготовлены все необходимые проектные решения, а регион готов ежегодно отчитываться перед депутатами о проделанной работе и дальнейшем развитии территории с соблюдением баланса между экологией и экономикой. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.