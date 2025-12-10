Госдума приняла закон о защите Байкала

IrkutskMedia, 10 декабря. Государственная Дума приняла закон о сохранении экосистемы озера Байкал и развитии Байкальской природной территории: теперь любые решения по использованию земли в центральной экологической зоне будут возможны только при положительном заключении Российской академии наук, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.
Документ одобрен 9 декабря — на пленарном заседании Госдумы для усиления экологической защиты озера и наведения порядка в хозяйственной деятельности из-за высокой антропогенной нагрузки и накопленных экологических рисков.
Закон вводит многоуровневую систему контроля: создаётся специальная комиссия по охране Байкала и социально-экономическому развитию территории. В неё войдут депутаты, сенаторы, представители администрации президента, правительства, ФСБ, а также руководство Иркутской области и Бурятии. Комиссия будет согласовывать ключевые решения, включая перечни участков, где возможны исключения из действующих ограничений.
В центральной экологической зоне сохраняется запрет на сплошные рубки леса. Единственное исключение — вырубка погибших насаждений, полностью утративших полезные функции. Конкретные участки определит правительство, но только после согласования с комиссией.
Аналогичный принцип применяется к строительству: без государственной экологической экспертизы возведение и реконструкция капитальных объектов на Байкальской природной территории запрещены.
Закон допускает перевод земель лесного фонда в другие категории исключительно в технических и социально необходимых случаях — для инженерной защиты от наводнений, ремонта дорог, развития электросетей, тепло— и водоснабжения, газовой инфраструктуры, а также создания и расширения кладбищ. Каждое такое решение потребует положительного заключения РАН и одобрения профильной комиссии.
Дополнительно депутаты приняли постановление с рекомендациями правительству сохранить запрет на сплошные рубки и уточнить само понятие в лесном законодательстве, а также ежегодно отчитываться о реализации мероприятий на Байкале.
Отдельным пунктом предлагается обратиться в Генпрокуратуру для проверки законности объектов, построенных в водоохранной зоне озера.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что закон стал компромиссом всех фракций и его реализация будет находиться под постоянным парламентским контролем. Министр природных ресурсов Александр Козлов заявил, что в весеннюю сессию приоритетом станет доработка терминологии в лесном праве (прим. ред — было предложено заменить понятие «сплошные» на «санитарные» рубки).
«Огромное спасибо за очень взвешенный, профессиональный подход. Вы приняли закон о защите: защите Байкала от неочищенных стоков — вы дали возможность построить очистные сооружения; защите стратегической безопасности нашей страны путем обеспечения транспортной связанности; защите людей от пожаров и обеспечения социальных прав», — отметил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что принятый закон позволяет региону реализовывать перспективные проекты по защите населения. По его словам, в области уже подготовлены все необходимые проектные решения, а регион готов ежегодно отчитываться перед депутатами о проделанной работе и дальнейшем развитии территории с соблюдением баланса между экологией и экономикой. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Ранее агентство сообщало, что 87 ученых и защитников природы подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предотвратить принятие проекта поправок. По мнению подписавших обращение, внесение подобных поправок приведет к ухудшению экологического состояния лесов, поскольку санитарные рубки дают возможность вывоза и сбыта древесины. В свою очередь, коммерческий интерес поспособствует распространению поджогов лесных массивов.