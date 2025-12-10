Жители Дальнего Востока сообщают о сбоях в работе южнокорейского KakaoTalk

Напомним, что в прошлом году мессенджер KakaoTalk наряду с ещё 11 приложениями (WhatsApp (12+, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ), Skype (6+) и другими) включён Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В соответствии с требованиями российского законодательства включение в этот список накладывает на ОРИ ряд обязательств, включая хранение переписки российских пользователей и информации о них в течение шести месяцев, передачу этих данных по запросу правоохранительных органов, установку оборудования для обеспечения удалённого доступа ФСБ РФ к информации о пользователях и их действиях (СОРМ). За неисполнение требований Роскомнадзора положен штраф в размере до 6 млн рублей.