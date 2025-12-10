Жители Дальнего Востока сообщают о сбоях в работе южнокорейского KakaoTalk

Жители Дальнего Востока сообщают о перебоях в работе южнокорейского мессенджера KakaoTalk (6+). Пользователи жалуются на проблемы с обменом сообщениями и медиафайлами.
Справка: KakaoTalk — главный мессенджер Южной Кореи. Он позволяет обмениваться сообщениями в личных и групповых чатах, а также делиться медиафайлами, совершать видеозвонки и оплачивать покупки. Приложение разработано южнокорейской компанией Kakao Corp., которая в октябре 2014 года объединилась с Daum Communications в единую корпорацию Daum Kakao. У KakaoTalk более 50 миллионов пользователей, среди которых есть и россияне, в особенности — дальневосточники.
Напомним, что в прошлом году мессенджер KakaoTalk наряду с ещё 11 приложениями (WhatsApp (12+, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ), Skype (6+) и другими) включён Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В соответствии с требованиями российского законодательства включение в этот список накладывает на ОРИ ряд обязательств, включая хранение переписки российских пользователей и информации о них в течение шести месяцев, передачу этих данных по запросу правоохранительных органов, установку оборудования для обеспечения удалённого доступа ФСБ РФ к информации о пользователях и их действиях (СОРМ). За неисполнение требований Роскомнадзора положен штраф в размере до 6 млн рублей.
Напомним также, что на данный момент россияне сталкиваются с ограничениями в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ). Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, а также сбои при загрузке мессенджера и совершении звонков.
Согласно официальным сообщениям Роскомнадзора, ведомство последовательно вводит ограничения на работу WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ) из-за нарушений российского законодательства. В Роскомнадзоре уточняют, что мессенджер используется для организации и проведения терактов в стране, а также для мошенничества. В случае невыполнения требований сервис будет полностью заблокирован.
Кроме того, Роскомнадзор начал вводить ограничительные меры против встроенного сервиса видеосвязи от Apple FaceTime (6+). Официальная причина — использование сервиса в террористической деятельности, мошенничестве и вербовке.