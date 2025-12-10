В ГД предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день

В документе также предусмотрено пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников — в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогических работников, а также для работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным. Для таких работников продолжительность рабочего времени составит не более 24 часов в неделю.