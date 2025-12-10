Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день

КПРФ предложила сократить рабочее время россиян до шести часов в день.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесут в Госдуму в среду законопроект, которым предлагается сократить рабочее время россиян до 6 часов в день.

Изменения вносятся в Трудовой кодекс РФ. Соответствующий законопроект есть в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный.

«Цель проекта федерального закона… является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)», — сказано в пояснительной записке к проекту.

В документе также предусмотрено пропорциональное уменьшение продолжительности рабочего времени для отдельных категорий работников — в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогических работников, а также для работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным или опасным. Для таких работников продолжительность рабочего времени составит не более 24 часов в неделю.

Принятие законопроекта, как отмечается в пояснительной записке, позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, уменьшить уровень стресса и выгорания у сотрудников, снизить уровень заболеваемости и сократить число больничных, а также позволит работникам уделять внимание дополнительному профессиональному образованию и повлечет повышение уровня дохода.

Авторы законопроекта также уверены, что новая норма даст возможность гражданам проводить освободившееся время с семьей, что благотворно скажется на демографической ситуации.

Афонин в разговоре с РИА Новости отметил, что большинство россиян перегружено работой.

«Между тем, с момента принятия закона, ограничившего продолжительность рабочей недели 40 часами, прошло уже больше 30 лет, и всё это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов — это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека», — сказал он.

Депутат считает, что работа сверх 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочный труд.

«Это поднимет средний уровень зарплат в стране и поддержит рост экономики», — добавил парламентарий.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше