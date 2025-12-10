Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске на фоне морозов повысили температуру теплоносителя в сетях

Днём задействованы 95 бригад, а ещё шесть аварийных групп дежурят круглосуточно.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске из-за сильных морозов повысили температуру теплоносителя в городских сетях. По информации СГК, при ночных температурах до −26°C теплоноситель на ТЭЦ и котельных был нагрет до 112 и выше, чтобы обеспечить стабильное отопление жилых домов и социальных объектов.

«Наши бригады работают в режиме повышенной готовности и обходят теплосетевые коммуникации для выявления возможных дефектов», — сообщили в компании.

Днём задействованы 95 бригад, а ещё шесть аварийных групп дежурят круглосуточно.