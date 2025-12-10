«До сих пор дрожу»: 8-летний ребенок пострадал в Усть-Каменогорске из-за взрыва печи

По словам жителей 28-го микрорайона Усть-Каменогорска, здесь регулярно отключают электричество. Из-за отсутствия света останавливаются насосы циркуляции отопления, и печи длительного горения становятся опасными.
В доме Майры Рымбеккызы произошел мощный хлопок. Давление в системе отопления поднялось настолько, что печь разорвало, а межкомнатная перегородка рухнула.
«Утром не было света, давление в системе отопления слишком сильно поднялось без насоса, и печь взорвалась. Мы были в шоковом состоянии, я до сих пор дрожу, было страшно, тем более, дома были дети. В первую очередь, побежали к ним: муж — к старшему ребенку, я — к дочке. Вытащили их, попросили помощи соседей. Детей увезли в больницу. Хорошо, что они сильно не пострадали», — рассказала пострадавшая Майра Рымбеккызы.
Городские власти заверили, что семье будет оказана вся необходимая помощь. «Пострадавшей семье будет полностью оказана государственная поддержка при восстановлении дома. Со стороны государства будет предоставлено временное жилье. В течение 10 дней вопрос электроснабжения в данном микрорайоне будет полностью решен», — сообщил пресс-секретарь акима Усть-Каменогорска Азат Касымов.