«До сих пор дрожу»: 8-летний ребенок пострадал в Усть-Каменогорске из-за взрыва печи

«Утром не было света, давление в системе отопления слишком сильно поднялось без насоса, и печь взорвалась. Мы были в шоковом состоянии, я до сих пор дрожу, было страшно, тем более, дома были дети. В первую очередь, побежали к ним: муж — к старшему ребенку, я — к дочке. Вытащили их, попросили помощи соседей. Детей увезли в больницу. Хорошо, что они сильно не пострадали», — рассказала пострадавшая Майра Рымбеккызы.