В Кировском районе Новосибирска реконструируют полкилометра коллектора

В Кировском районе Новосибирска завершается реконструкция полукилометрового участка канализационного коллектора на улице Оловозаводская. Специалисты уже полностью сформировали траншею, подготовили основание, выставили необходимые для демонтажа трубы. Планируется, что в течение двух недель трубопровод будет уложен. Полностью завершить работу должны к концу декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.