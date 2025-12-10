Ричмонд
В Кировском районе Новосибирска реконструируют полкилометра коллектора

Работы уже находятся на финишной прямой.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе Новосибирска завершается реконструкция полукилометрового участка канализационного коллектора на улице Оловозаводская. Специалисты уже полностью сформировали траншею, подготовили основание, выставили необходимые для демонтажа трубы. Планируется, что в течение двух недель трубопровод будет уложен. Полностью завершить работу должны к концу декабря. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— На реконструкцию коллектора выделено 255 млн рублей, все работы идут в строгом соответствии с графиком, — отметил мэр Максим Кудрявцев.

Объект на Оловозаводской является частью коллектора «Горский», который выступает одним из основных в централизованной системе канализации левого берега города. Он обеспечивает водоотведение зданий в Кировском и Советском районах, а также поселке Краснообск, Мичуринском и Морском сельсоветах.