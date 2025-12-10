Акция «Полуденный выстрел» прошла в Хабаровске в честь Дня Героев Отечества

Выстрел из гаубицы Д-30 произвел майор Азрет Башиев, кавалер ордена Мужества. Во время своей службы в составе штурмового батальона он с двумя товарищами вынес с поля боя 12 раненых бойцов, благодаря чему все они выжили. За проявленный героизм и мужество в боевых действиях майор Башиев был удостоен высоких наград.