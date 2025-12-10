Акция «Полуденный выстрел» прошла в Хабаровске в честь Дня Героев Отечества

В Хабаровске на территории Арены «Ерофей» прошла акция «Полуденный выстрел», приуроченная ко Дню Героев Отечества. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, мэр Хабаровска Сергей Кравчук и представители Восточного военного округа. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Выстрел из гаубицы Д-30 произвел майор Азрет Башиев, кавалер ордена Мужества. Во время своей службы в составе штурмового батальона он с двумя товарищами вынес с поля боя 12 раненых бойцов, благодаря чему все они выжили. За проявленный героизм и мужество в боевых действиях майор Башиев был удостоен высоких наград.
«Мы отдаем дань уважения нашим героям — тем, кто защищал и продолжает защищать Родину. Хабаровск — Город воинской славы, и мы гордимся тем, что наши ветераны и нынешние герои с честью выполняют свой долг», — сказал Сергей Кравчук.
По словам мэра города, в Хабаровске 36 мемориалов, посвященных памяти героев, а также 27 школ, носящих их имена.