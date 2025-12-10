Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин иногда сам водит машину в Москве, когда едет не кортеже

Президент РФ Владимир Путин сам водит автомобиль, если не передвигается в кортеже. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В случае, когда президент передвигается не на кортеже, он сам водит автомобиль, заявил Песков.

Президент РФ Владимир Путин сам водит автомобиль, если не передвигается в кортеже. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин, передвигаясь по городу не в кортеже, может и сам садиться за руль», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.

Помимо этого, президент рассказывал, что сам водит автомобиль «по-тихому» и без кортежей. К тому же в июне прошлого года Путин сам сел за руль автомобиля марки Aurus, который был подарен лидеру КНДР Ким Чен Ыну. А в феврале прошлого года Путин приехал из Казани за рулем КамАза на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше