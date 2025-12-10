Песков: Путин иногда сам водит машину в Москве, когда едет не кортеже

В случае, когда президент передвигается не на кортеже, он сам водит автомобиль, заявил Песков.
Президент РФ Владимир Путин сам водит автомобиль, если не передвигается в кортеже. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин, передвигаясь по городу не в кортеже, может и сам садиться за руль», — заявил Песков. Его слова приводит ТАСС.
Помимо этого, президент рассказывал, что сам водит автомобиль «по-тихому» и без кортежей. К тому же в июне прошлого года Путин сам сел за руль автомобиля марки Aurus, который был подарен лидеру КНДР Ким Чен Ыну. А в феврале прошлого года Путин приехал из Казани за рулем КамАза на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток».