В Омске с 2026 года детям для поездок за границу потребуется загранпаспорт

С 20 января 2026 года для детей, путешествующих за границу, вступает в силу важное нововведение. Теперь, чтобы въехать в страны Евразийского экономического союза и признанные Россией государства — Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию — омичам до 14 лет потребуется собственный заграничный паспорт.
На данный момент дети могут пересекать границу по свидетельству о рождении с вкладышем. Однако с января будущего года это правило изменится: заграничный паспорт станет обязательным документом для всех несовершеннолетних, выезжающих за пределы России, в том числе в страны ЕАЭС. Это решение связано с унификацией международных правил и усилением контроля на внешних границах.
Миграционная полиция и пограничное управление рекомендуют родителям, планирующим поездки с детьми в 2026 году, заранее позаботиться о получении загранпаспорта для ребенка. Подать заявление на его оформление можно через портал «Госуслуги» или в МФЦ.