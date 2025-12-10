В Комсомольске-на-Амуре водитель получит 1,5 млн рублей после ДТП

В Комсомольске-на-Амуре суд удовлетворил иск к женщине, которая осенью 2024 года выехала на перекресток на красный свет и стала виновницей ДТП, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Во время аварии водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо», пытаясь уйти от столкновения, не справился с управлением, перевернулся и получил травму, после чего был госпитализирован.
Собственник и водитель повреждённого автомобиля обратились в суд с требованием компенсировать моральный и материальный ущерб. Прокурор поддержал их позицию. Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре взыскал с виновницы аварии более 1,5 млн рублей на восстановление машины и возмещение вреда.