Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре водитель получит 1,5 млн рублей после ДТП

Прокуратура помогла взыскать ущерб с виновницы аварии.

Источник: Аргументы и факты

В Комсомольске-на-Амуре суд удовлетворил иск к женщине, которая осенью 2024 года выехала на перекресток на красный свет и стала виновницей ДТП, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Во время аварии водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер Прадо», пытаясь уйти от столкновения, не справился с управлением, перевернулся и получил травму, после чего был госпитализирован.

Собственник и водитель повреждённого автомобиля обратились в суд с требованием компенсировать моральный и материальный ущерб. Прокурор поддержал их позицию. Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре взыскал с виновницы аварии более 1,5 млн рублей на восстановление машины и возмещение вреда.