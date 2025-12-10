Дальнобойщик использовал механизм для скрытия номеров в Красноярском крае и лишился прав

Инцидент произошел в августе на трассе в районе Канска, сообщили в краевом МВД.
Во время проверки полицейские обнаружили, что передний номер грузовика был установлен на специальном шарнире. Устройство позволяло водителю убирать его из поля зрения.
45-летний житель Алтайского края объяснил, что таким способом пытался избежать фиксации нарушений. Он признался, что в этом году его уже более десяти раз привлекали к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.
Полицейские оформили административный материал по статье о нарушении правил установки государственных номеров. Суд, изучив доказательства, принял решение лишить водителя прав на один год.