Россиянам прочат рост благосостояния в 2026 году

«Сохраняющаяся экономическая динамика указывает на то, что в 2026 году рост реальных доходов россиян, вероятнее всего, продолжится, хотя его темпы будут несколько ниже, чем в предыдущие периодами. Если текущие макроэкономические условия сохранятся, доля семей, чьи доходы реально увеличатся, может превысить 70 % от общего числа», — сообщила экс‑сенатор, председатель Социал‑демократического союза женщин России, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова «Газете.ru».