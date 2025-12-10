Учёные из РФ создали самозаживляющиеся солнечные батареи для космоса

Ранее учёные Сеченовского университета сообщили о завершении эксперимента «МСК-2» на борту МКС, посвященного изучению поведения клеток человека в условиях микрогравитации. Исследователи анализировали влияние невесомости на хондроциты, отвечающие за формирование хрящевой ткани, с целью разработки методов предотвращения дегенеративных изменений. Эксперименты показали, что клетки могут выживать и развиваться в космосе при длительном культивировании.