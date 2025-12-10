Зеленский: Замороженные активы РФ пойдут на нужды ВСУ или восстановление Украины

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, как намерен распорядиться замороженными активами РФ в случае их передачи Киеву. Он заявил, что все зависит от того, продолжится ли конфликт, сообщило украинское издание «Новини.LIVE».
По его словам, если боевые действия завершатся, то эти средства направят на восстановление инфраструктуры и экономики республики. В случае продолжения конфликта активы пойдут на нужды украинской армии.
— У Украины нет выбора, нам нужны деньги, — подчеркнул украинский лидер.
Зеленский признал, что часть лидеров в Европе скептически относится к идее репарационного кредита за счет замороженных активов России. Но у Европы нет альтернативы прекращению финансирования Украины. Если репарационный кредит не будет одобрен, то Европейский союз будет искать другой формат помощи в тех же объемах для покрытия украинского дефицита, подчеркнул Зеленский, передает Lenta.
По данным СМИ, Соединенные Штаты работают с несколькими странами Евросюза для того, чтобы не допустить изъятия замороженных российских активов для кредита Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Альберт Лилиане де Вевер ранее говорил, что королевство отказалось изымать замороженные активы РФ, потребовав, чтобы главы всех стран ЕС разделили ответственность за финансовые риски.