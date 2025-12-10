Зеленский: Замороженные активы РФ пойдут на нужды ВСУ или восстановление Украины

Зеленский признал, что часть лидеров в Европе скептически относится к идее репарационного кредита за счет замороженных активов России. Но у Европы нет альтернативы прекращению финансирования Украины. Если репарационный кредит не будет одобрен, то Европейский союз будет искать другой формат помощи в тех же объемах для покрытия украинского дефицита, подчеркнул Зеленский, передает Lenta.