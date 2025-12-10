Ричмонд
В жилых домах нельзя: На Камчатке суд оставил в силе ограничения на продажу спиртного

Суд на Камчатке сохранил ограничения продажи алкоголя после попытки оспорить их.

Источник: Комсомольская правда

В Камчатском крае суд оставил в силе запрет о продаже спиртного в многоквартирных домах, который ранее приняли местные власти. Запрет пыталось оспорить Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Арбитражный суд Камчатского края удовлетворил заявление Правительства Камчатского края и признал недействительными решение и предписание Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю», — сказано в релизе, распространённом пресс-службой суда.

Ранее антимонопольный орган интерпретировал ограничения как дискриминационные условия для бизнеса. Запрет на продажу алкоголя в торговых точках, расположенных в жилых домах, остаётся в силе.

Ранее в РФ предложили ввести ограничения на продажу алкогольных напитков на время СВО.

Также сообщалось, что в РФ хотят ограничить работу круглосуточных магазинов из-за продажи алкоголя.

Кроме того, в Госдуме предложили проверить законность продажи никотиновых пластинок.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
