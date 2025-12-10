Хищник у порога: тигр вышел к селу в Приморье

Краснокнижного амурского тигра заметили в близости от жилых домов в Приморье. Встреча с хищником произошла минувшим вечером в окрестностях села Занадворовка.
По словам местных жителей, ставших очевидцами необычного визита, животное появилось на окраине населенного пункта.
Директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал корр. ИА PrimaMedia, что охотнадзор начал проверку по факту появления хищника возле жилых домов.
Тигр напал на барана в Надеждинском районе — охотнадзор начал операцию по поиску хищника.
Массовая гибель 37 баранов, произошедшая несколько дней назад, не связана с хищником.
Напомним, что недавно амурский тигр напал на барана, находившегося за пределами фермерского хозяйства, в Надеждинском муниципальном округе 29 ноября.