Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени «старую» набережную соединят с новой

В Тюмени до конца декабря городскую набережную соединят с набережной у Речного порта. В следующем году участок у Профсоюзного моста продолжат благоустраивать. Об этом URA.RU рассказали представители компании «Брусника».

В следующем году компания продолжит благоустраивать участок у Профсоюзного моста.

В Тюмени до конца декабря городскую набережную соединят с набережной у Речного порта. В следующем году участок у Профсоюзного моста продолжат благоустраивать. Об этом URA.RU рассказали представители компании «Брусника».

«До конца декабря мы откроем пешеходную дорожку, которая соединит этот участок с основной городской набережной. В следующем году с наступлением тепла работы в районе набережной Речного порта будут продолжены», — прокомментировали в компании.

Осенью со стороны Профсоюзного моста открыли новый участок набережной. Попасть в новый район можно со стороны улицы Причальная. Под мостом оборудованы площадки для мини-футбола, баскетбола и воркаута. Также для пешеходов открыты зоны отдыха и детский городок.